Українські митники попередили контрабанду старовинних книг

Співробітники Дністрянської митниці попередили контрабанду старовинних книг ХVІІІ-ХIX ст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, книги були виявлені у громадянина Молдови під час митного контролю пасажирського потяга сполученням “Кишинів - Москва”.

Було призначено мистецтвознавче дослідження виявлених книг, в результаті якого встановлено, що одна з книг є церковною книгою «Учебна Псалтирь для старообрядницьких народних училищ», стародрук, Чернівці, 1897 рік. Друга книга є церковною книгою «Загальна мінея», стародрук, кінець ХVІІІ початок ХІХ століть, м. Вільно, 1214 сторінок. Обидві книги мають історичну та культурну цінність.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 340 Митного кодексу України, здійснюється провадження у справі.