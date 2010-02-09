Держреєстр виборців не відповідає міжнародним стандартам?

Екс-голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ переконаний, що Державний реєстр виборців не відповідає міжнародним стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Це фактично був не реєстр, це були уточнені списки виборців. Ми не відчули від нього (реєстру) ефекту, а сама концепція реєстру, вона не відповідає міжнародним стандартам», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

На його думку, напевно, на якість формування реєстру вплинула відсутність часу, матеріально-технічного забезпечення у ЦВК, а також протидія з боку різних політичних сил.

Водночас екс-голова ЦВК зауважив, що формування якісного реєстру є завданням майбутніх організаторів виборів, насамперед, найближчих виборів до органів місцевої влади, проведення яких, на думку Я.ДАВИДОВИЧА, не буде легким.