Законодавчо уточнено перелік підстав щодо перегляду судових рішень

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень".

Проект закону був розроблений Міністерством юстиції України з метою приведення окремих законодавчих актів у відповідність до вимог міжнародних угод, які є частиною національного законодавства України.

Зокрема, положення Кримінально-процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України приведено у відповідність з вимогами статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка була ратифікована Верховною Радою та є частиною національного законодавства України.

Законом визначається, що "встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов‘язань при вирішенні справи судом є підставою для перегляду судових рішень".

Таким чином, закон усуває прогалину в національному законодавстві та забезпечує особам, на користь яких міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, винесено рішення про порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, право на перегляд рішень національних судів.

Внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України забезпечує також виконання державою рішень Європейського суду в частині вжиття нею заходів індивідуального характеру.