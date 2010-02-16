У Києві припинено діяльність 16 ресторанів і готелів, облаштованих на Дніпрі

У Києві призупинено або заборонено діяльність 16 ресторанів, кафе і готелів, облаштованих на плавзасобах в акваторії Дніпра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, із залученням фахівців територіальних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України, Санітарно-епідеміологічної станції, Регістру судноплавства України, Державної інспекції з безпеки судноплавства України та інших державних контролюючих органів прокуратура провела перевірки на цих плавзасобах.

У ході перевірки виявлено численні порушення власниками плавзасобів вимог правил пожежної безпеки та санітарних норм та правил, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, заподіяння реальної шкоди життю та здоров’ю громадян.

З метою усунення виявлених порушень прокуратурою міста Києва внесено відповідні приписи до територіальних підрозділів ГУ МНС України у місті Києві та Дніпровської басейнової санітарно-епідеміологічної станції.

За результатами розгляду приписів прокуратури головним державним інспектором з пожежного нагляду міста Києва та Головним державним санітарним лікарем Дніпровського басейну винесено постанови про вжиття запобіжних заходів та тимчасове зупинення або заборону діяльності 16 об’єктів, які здійснюють господарську діяльність в акваторії Дніпра.

Крім того, у ході перевірки встановлено, що власники плавзасобів використовують державне нерухоме майно – причали та ніші гідротехнічні споруди, які відповідно до вимог чинного законодавства заборонено передавати в оренду. Договори оренди укладені власниками плавзасобів з Регіональним відділенням Фонду державного майна України на підставі рішень господарських судів.

З метою захисту інтересів держави та припинення незаконного користування державним майном прокуратурою міста Києва подано до Вищого господарського суду України касаційні скарги на рішення господарських судів, на підставі яких надавалось в оренду державне нерухоме майно.