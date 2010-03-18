Прокуратуру Севастополя очолив Вишинський

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представив співробітникам прокуратури Севастополя нового керівника - старшого радника юстиції Володимира ВИШИНСЬКОГО.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, раніше В.ВИШИНСЬКИЙ обіймав посаду заступника прокурора Донецької області.

За інформацією прес-служби, виконуючого до останнього часу обов`язки прокурора Севастополя Володимира ДЕРЕЗУ призначено прокурором Військово-Морських Сил України. Його також представлено керівному складу прокуратури ВМС України, який був присутній на нараді у прокуратурі міста.