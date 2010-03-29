Експерт прогнозує компромісне рішення КС щодо легітимності коаліції

Експерт Володимир ФЕСЕНКО прогнозує компромісне рішення Конституційного Суду щодо легітимності новоствореної парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав журналістам на прес-конференції.

Він зазначив, що майбутнє рішення Конституційного Суду у цій справі є головною інтригою наступного місяця. Він нагадав, що, за прогнозами, рішення може бути ухвалене приблизно в середині квітня. Політолог вважає, що швидше за все це буде компромісне рішення, у якому не буде чітко сказано «ні “так”, ні “ні”». В.ФЕСЕНКО додав, що, можливо, у своєму рішення Конституційний Суд рекомендуватиме в законодавчому порядку врегулювати проблему формування парламентської коаліції. Однак він також не виключив можливість того, що «буде сенсація» і суд повторить своє попереднє рішення, яким він зафіксував, що парламентська коаліція утворюється виключно фракціями Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

12 березня до Конституційного Суду України 11 березня надійшло конституційне подання 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 61 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861–VI, в редакції Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 9 березня 2010 року № 1952–VI.