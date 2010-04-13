В Україні порушено кримінальну справу за підробку дозволів на викиди

Кіровоградська природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом підробки службовими особами приватного підприємства дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що протягом 2009 року підприємці уклали з 13 суб’єктами господарювання угоди на виготовлення та розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів у повітря для подальшого отримання дозволів на здійснення виробничої діяльності. У протоколи були внесені неправдиві відомості, а виконавцем робіт була вказана акредитована лабораторія ТОВ «Силікон», яка до проведення вимірювань не залучалась.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України. Слідство у справі триває.

У ході перевірок прокуратурою було встановлено нелегітимну діяльність деяких підприємств та установ щодо проведення вимірювань викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема, працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області працюють без атестації, так само і випробувальне обладнання. Термін придатності значної кількості реактивів у відділі закінчився, у протоколах перевірок – чисельні помилки і виправлення.

Всього за результатами перевірок додержання законодавства про охорону атмосферного повітря внесено 14 протестів і 24 приписи та подання, за якими до відповідальності притягнуто 6 посадових осіб органу державного контролю.

В Кіровоградській області розташовані більш як 400 металургійних, машинобудівних, харчопереробних, хімічних підприємств, які щороку здійснюють викиди понад 75 тис. тонн шкідливих речовин у повітря (1,04% від загальнодержавних).