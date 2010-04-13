В Україні порушено кримінальну справу за підробку дозволів на викиди
Природоохоронна прокуратура проводить слідство
Кіровоградська природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом підробки службовими особами приватного підприємства дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.
Встановлено, що протягом 2009 року підприємці уклали з 13 суб’єктами господарювання угоди на виготовлення та розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів у повітря для подальшого отримання дозволів на здійснення виробничої діяльності. У протоколи були внесені неправдиві відомості, а виконавцем робіт була вказана акредитована лабораторія ТОВ «Силікон», яка до проведення вимірювань не залучалась.
Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України. Слідство у справі триває.
У ході перевірок прокуратурою було встановлено нелегітимну діяльність деяких підприємств та установ щодо проведення вимірювань викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема, працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області працюють без атестації, так само і випробувальне обладнання. Термін придатності значної кількості реактивів у відділі закінчився, у протоколах перевірок – чисельні помилки і виправлення.
Всього за результатами перевірок додержання законодавства про охорону атмосферного повітря внесено 14 протестів і 24 приписи та подання, за якими до відповідальності притягнуто 6 посадових осіб органу державного контролю.
В Кіровоградській області розташовані більш як 400 металургійних, машинобудівних, харчопереробних, хімічних підприємств, які щороку здійснюють викиди понад 75 тис. тонн шкідливих речовин у повітря (1,04% від загальнодержавних).