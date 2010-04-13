Україна готова брати участь у розробці програм із протидії тероризму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна братиме участь у розробці правової бази, спрямованої на попередження проявів міжнародного тероризму.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, про це він сказав на прес-конференції у Вашингтоні.

«Загроза міжнародного тероризму, що існує у світі, сьогодні змушує лідерів держав відпрацьовувати певні документи, які дають можливість створити правову систему з цього питання, а також систему збереження та захисту місць зберігання ядерних матеріалів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна, безумовно, працюватиме у цьому напрямку.

Глава держави нагадав, що Україна стала учасником світового руху з нерозповсюдження ядерних матеріалів, а також прийняла рішення про перехід вітчизняних ядерних реакторів з високозбагаченого на низькозбагачений уран.