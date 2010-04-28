Встановлюються особи, які вчора біля ВР нанесли ушкодження правоохоронцям

Слідчі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві встановлюють осіб, які вчора під час мітингу під стінами Верховної Ради нанесли тілесні ушкодження трьом працівникам патрульно-постової служби.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, зазначивши, що постраждалі міліціонери разом з колегами живим кордоном розділяли прихильників опозиційних сил і Партії регіонів для попередження сутичок між ними.

Після мітингу двох співробітників міліції було госпіталізовано до госпіталю МВС із забоями м’яких тканин обличчя і закритою черепно-мозковою травмою, а третього - з травмами ступнів ніг.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 293 (грубе порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство в повному обсязі проводить відповідні заходи для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.