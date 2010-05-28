На Кіровоградщині затримано дільничного інспектора
14:10, 28 травня 2010Право
1 0
Під час отримання хабара
22 травня співробітники СБУ спільно з працівниками внутрішньої безпеки УМВС в Кіровоградській області затримали під час отримання хабара дільничного інспектора Світловодського райвідділу міліції.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Кіровоградській області, правоохоронець вимагав хабара у місцевого жителя, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати аліментів на неповнолітню доньку.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter