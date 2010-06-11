ТВі просить скасувати указ про призначення Хорошковського членом ВРЮ

Телеканал ТВі просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати указ про призначення голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТВі.

У повідомленні телеканалу, зокрема, зазначається: “Стаття 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції» вказує на те, що на посаду члена ВРЮ може бути рекомендований громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше десяти років. З біографії В.ХОРОШКОВСЬКОГО випливає, що він такого стажу не має. Вимоги цієї статті не поширюються лише на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою, а це: голова Верховного Суду України, міністр юстиції України та генеральний прокурор України. Посада голови Служби безпеки України не входить до цього переліку”.

Канал ТВі вважає, що “голова СБУ і телемагнат В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ввів в оману Адміністрацію Президента України, не повідомивши, що не має законного права обіймати цю посаду”.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня ц. р. редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України В.ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити «5 канал» шляхом можливої відміни судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.

В рейтингу найбагатших людей в Україні за 2010 рік голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зайняв 14-е місце. Рейтинг підготовлено журналом «Корреспондент» та інвестиційною компанією Dragon Capital.

Вартість статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО оцінюється у 804 млн. дол. При цьому, основну частину оцінених статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО складають медіа-ресурси, що належать йому.

«Ніде в світі такого немає, щоб шеф спецслужби входив до числа найбагатших людей у країні», - зазначив оглядач журналу «Корреспондент» Олександр ПАСХОВЕР.