Суд визнав протиправною постанову уряду Тимошенко
Щодо розміру виплат соціально незахищеним
Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову попереднього уряду щодо розміру виплат соціально незахищеним верствам населення на цей рік.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.
Зокрема, суд визнав незаконною постанову Кабміну від 23 грудня 2009 року № 1375, якою, всупереч вимогам чинного законодавства, на цей рік встановлено розмір грошових виплат соціально незахищеним верствам населення нижчий від мінімального прожиткового мінімуму.
Таким чином, відзначили в ГПУ, суд визнав обгрунтованими доводи прокуратури стосовно незаконності вказаної постанови Кабінету міністрів „Про доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1252”.