Влада США звинуватила п`ятьох українців у торгівлі людьми

Влада Пенсільванії пред`явила п`ятьом вихідцям з України звинувачення у вимаганні і торгівлі людьми, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Усі фігуранти справи носять прізвище БОЦВИНЮК. Агентство наводить їхні імена: Омелян, Степан, Михайло, Дмитро і Ярослав.

Четверо з п`ятьох обвинувачених заарештовані в місті Філадельфія. Дмитро БОЦВИНЮК перебуває в Україні, яка не підписала зі США угоду про екстрадицію підозрюваних у злочинах, тому гарантій видачі Києвом БОЦВИНЮКА у американської влади немає.

Згідно із звинуваченням, підозрювані тримали у неволі молодих дівчат, що приїхали з України. Їм обіцяли, що вони працюватимуть за 500 доларів на місяць і одержать безплатне харчування і місце для мешкання у США. Коли жінки приїжджали до США, їх примушували працювати прибиральницями в офісах, складських приміщеннях і мережах супермаркетів. З ними погано поводилися і піддавали сексуальному насильству. Викрадачі також вимагали гроші у їхніх родичів, стверджуючи, що дівчата заборгували від 10 до 50 тисяч доларів.

В обвинувальному висновку також йдеться, що Омелян БОЦВИНЮК загрожував зробити повією дев`ятирічну дочку однієї з утримуваних у неволі жінок.

Якщо українців визнають винними за всіма пунктами звинувачення, то їм загрожує покарання від 20 років позбавлення волі зі штрафом у 250 тисяч доларів США до довічного ув’язнення зі штрафом у 750 тисяч доларів.