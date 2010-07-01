ДАІ не має підстав забороняти водіям фото- та відеофіксацію

ДАІ не вбачають підстав для перешкоджання водіям здійснювати фото-, відеофіксацію складання інспектором протоколу про порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Про це заявив заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир РЕЗНІКОВ сьогодні в Києві.

«Коли деякі водії знімають на фото чи телефон, на сьогоднішній день я не бачу підстав, що ця особа здійснює це незаконно – законних підстав припинити зйомку у нас немає, якщо це не стосується затримання правопорушника і може заважати виконанню службових обов’язків співробітнику ДАІ», - сказав він, зауваживши, що подібного роду візуальна інформація час від часу з’являється в мережі інтернет, аналізується керівництвом ДАІ і в певній мірі допомагає усувати недоліки в роботі інспекторів ДАІ.

В контексті сказаного В.РЕЗНІКОВ повідомив, що з початку цього року за отримання хабарів від водіїв до суворої відповідальності було притягнуто 17 працівників ДАІ. Водночас, зафіксовано 1432 факти спроб дачі хабарів.