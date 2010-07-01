Міліція не має права затримувати бродяг на 30 діб

Співробітники міліції не мають права затримувати на 30 діб за вмотивованим рішенням суду осіб, які підозрюються у бродяжництві, оскільки такі дії порушують основні принципи щодо прав і свобод громадян, які містяться в Конституції України та законах України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за поданням уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ сьогодні оприлюднив Конституційний Суд України.

Зокрема автор клопотання стверджує, що оспорювані дії суперечать статтям 29, 33, 58 Конституції України, оскільки порушують права громадян на свободу та особисту недоторканність, свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

Провівши системний аналіз норм Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахування того, що бродяжництво не визнається законами України злочином чи адміністративним правопорушенням, КС дійшов висновку про відсутність у цих нормах процедури та порядку розгляду судом питання щодо затримання особи за підозрою у бродяжництві.

Крім того, право на свободу пересування і вибору місця проживання, як невід’ємне право кожної людини, закріплене також Загальною декларацією прав людини 1948 року, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, Протоколом №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Виходячи з наведеного Конституційний Суд України вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України положення ч.1 ст.11 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року з наступними змінами, а саме згідно з якими міліції надається право затримувати і тримати у спеціально відведених місцях осіб, які підозрюються у бродяжництві на строк до 30 діб за вмотивованим рішенням суду. Також є неконституційними права міліції проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у бродяжництві. Положення, які визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення відповідного рішення КС, яке є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і оскарженню не підлягає.