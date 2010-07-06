Цього року не було масових апеляцій на результати ЗНО

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК заявляє, що цього року не було масових апеляційних скарг на результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛІКАРЧУК сказав сьогодні на прес-конференції.

За його інформацією, завершити розгляд апеляційних скарг спеціальна комісія планує до 12 липня.

Загалом, за даними І.ЛІКАРЧУКА, центр отримав 5 тисяч 690 апеляцій на результати тестування або 0,4% від загальної кількості учасників тестування, тоді як у 2009 році апеляцій було 0,5%.

“Тобто не є подача апеляцій такою масовою і такою дуже великою, як дехто сподівався”, - сказав він.

За словами І.ЛІКАРЧУКА, уже відбулось два засідання апеляційної комісії, під час яких було розглянуто 710 апеляцій, з них задоволено 234 апеляції, з яких 200 - ті, хто під час тестування не вказав номер свого варіанта або був видалений з аудиторії, на думку апеляційної комісії, необгрунтовано.

Відхилено, за інформацією І.ЛІКАРЧУКА, 476 апеляцій, і навіть є два випадки, коли результати були понижені.

“Починаючи із завтрашнього дня засідання апеляційної комісії будуть відбуватися щоденно. Ми плануємо розглядати до 600 звернень і плануємо, що до 12 липня ми завершимо роботу апеляційних комісій, тому що з 14 липня розпочинається прийом документів у вищі навчальні заклади”, - підкреслив керівник центру.

На переконання І.ЛІКАРЧУКА, цьогорічні результати ЗНО кращі порівняно з 2009 роком, і про це свідчать попередні дані тестування.

Згідно з попередньою інформацією центру, у 2010 році 883 абітурієнти набрали 200 балів по одному предмету, 58 абітурієнтів - по двом предметам, троє абітурієнтів - по трьом предметам.

Лідерами серед регіонів, чиї випускники отримали по 200 балів, є Львівська, Донецька області та Київ, зауважив І.ЛІКАРЧУК.

Згідно з даними Українського центру оцінювання якості освіти, абітуриєнти основної та спеціально організованої сесій виконали приблизно 1 млн. 300 тис. тестів з восьми предметів – українська мова та література, математика, історія України, іноземні мови, географія, фізика, хімія, біологія.