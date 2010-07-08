Україна підписала Конвенцію про стягнення аліментів на дітей

Україна підписала Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших форм сімейного утримання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, підписання відбулося вчора у приміщенні Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди, що виконує функції депозитарія цього міжнародно-правового інструменту.

Міжнародна конвенція дозволяє побудувати систему транскордонного співробітництва щодо стягнення аліментів. Конвенція розроблялася таким чином, щоб поєднати максимальну ефективність механізму міжнародного стягнення аліментів із гнучкістю, необхідною для ратифікації якнайбільшою кількістю держав. При її розробці враховувався багаторічний досвід виконання існуючих інструментів у цій сфері - Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 року та Нью-Йоркської Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 1956 року.

Крім того, конвенцією врегульовується співробітництво у питаннях міжнародного стягнення аліментів державних органів тих країн, які приєдналися до угоди. Створено можливості не лише для визнання і виконання за кордоном рішень про стягнення аліментів, але й для звернення з відповідними заявами для прийняття рішення в іншу державу.

Конвенцією враховуються можливості використання сучасних технологій для спрощення співробітництва.

Мін’юст України здійснюватиме підготовку пропозицій про ратифікацію конвенції нашою державою.

На сьогодні, крім України, конвенцію вже підписали Норвегія, США та Буркіна Фасо.