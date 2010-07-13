У Донецьку кілер розстріляв адвоката
15:15, 13 липня 2010Право
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Правоохоронці підтвердили, що вбитий був практикуючим адвокатом. За фактом вбивства почато розслідування.
У Донецьку вчора вдень кілер розстріляв приватного адвоката.
Інформацію про це УНІАН підтвердили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
За інформацією міліції, вбивця сховався в кущах біля будинку 57-річного юриста в Куйбишевському районі міста. Коли адвокат сів у машину й виїхав за ворота, вбивця вискочив із кущів і зробив декілька пострілів, після чого зник.
Правоохоронці підтвердили, що вбитий був практикуючим адвокатом.
За фактом вбивства почато розслідування.
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