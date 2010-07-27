Одеська облпрокуратура порушила справу проти екс-банкіра

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу проти колишнього співробітника місцевої філії одного з комерційних банків, якого слідство обґрунтовано підозрює у відчуженні майна загальною вартістю 16 млн. 799 тис. грн.



Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, екс-банкір притягається до відповідальності згідно з ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення посадовцем службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).



Досудовою перевіркою обставин розкрадання майна встановлено, констатується у зверненні, що «в результаті незаконних дій підозрюваного відчужено майно, яке перебуває на балансі філії фінансової установи – матеріальний збиток становив майже 16,8 млн. грн.»



Кримінальну справу передано Слідчому управлінню облпрокуратури для визначення підслідності і організації досудового слідства, повідомляє прес-служба відомства.