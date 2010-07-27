На Херсонщині затримано злодіїв, які "обчистили" 30 квартир

На Херсонщині затримано організовану злочинну групу у складі чотирьох осіб, які підозрюються у викраденні майна з понад 30 крадіжок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС України в Херсонській області, протягом 2009-2010 рр. до органів внутрішніх справ з різних районів надходили заяви від громадян про пограбування квартир.

Для розшуку зловмисників була створена група у складі співробітників територіальних райвідділів м.Херсона і найбільш кваліфікованих співробітників обласного управління карного розшуку. Були опрацьовані на причетність до скоєння даних злочинів раніше засуджені особи.

Почерк вчинення злочинів був один і той же. До квартир зловмисники проникали шляхом перелому серцевини замка вхідних дверей і викрадали цінні речі. Як правило, це були ювелірні прикраси, гроші, побутова техніка, ноутбуки, шуби. Наприкінці липня зловмисників затримали “на гарячому” – після скоєння чергової квартирної крадіжки. Вилучено низку речових доказів. Після того як їх затримали, у ході проведених обшуків стали відомі ймовірні місця збуту викраденого. Одночасно було організовано проведення обшуків за всіма адресами затриманих.

На сьогодні усі члени групи, які скоювали злочини, заарештовані та перебувають в СІЗО. Вже доведено їх причетність до понад тридцяти епізодів квартирних крадіжок. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетності зловмисників до інших злочинів.