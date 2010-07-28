На Львівщині посадовці ТОВ незаконно отримали 3,1 млн. грн. з держбюджету

На Львівщині викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які незаконно отримали 3,1 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, встановлено, що посадовці надали до Аграрного фонду України фіктивні документи щодо відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів та внесків до Пенсійного фонду України, на підставі чого незаконно отримали 3,1 млн. грн. бюджетних коштів, призначених на закупівлю зерна для формування державного продовольчого резерву.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) Кримінального кодексу України.