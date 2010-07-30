Створено комітет щодо аукціонів з продажу ліцензій на користування надрами

Кабінет Міністрів України створив комітет з проведення цього року аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Відповідне розпорядження Кабміну (№1561-р від 28 липня ц.р.) опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, до складу комітету ввійшли: Дмитро МОРМУЛЬ - заступник міністра охорони навколишнього природного середовища, голова комітету; Микола РОМАНОВ - перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища, заступник голови комітету; Анатолій БЕЗУХ - голова Державної геологічної служби; Олександр БОГАЧОВ - заступник начальника Управління екологічної політики і техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідувач сектором; Петро БЛІНОВ - начальник управління Державної геологічної служби; Андрій ВОЛКОВ - начальник відділу Мінекономіки; Сергій ГАЛЮК - начальник відділу Мінфіну; Вадим ГОНЧАРЕНКО - начальник управління Державної геологічної служби; Антон ДЗІДЗІНСЬКИЙ - начальник управління Державної геологічної служби.

Також до складу комітету ввійшли: Микола КОВАЛЕНКО - начальник управління Мінюсту; Михайло КОЧКУР - начальник управління Державної геологічної служби; Сергій РАДОВАНОВ - радник міністра охорони навколишнього природного середовища; Дмитро РОМЕНСЬКИЙ - директор департаменту Мінприроди; Володимир НАКОНЕЧНИЙ - народний депутат України (за згодою); Наталія ХОЦЯНІВСЬКА - директор департаменту Державної податкової адміністрації України.