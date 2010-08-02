СБУ почала наступ на свободу в інтернеті?

Служба безпеки України (СБУ) звинуватила письменника і блогера Олега Шинкаренка в тому, що в його особистому щоденнику на сайті LiveJournal.com опубліковані матеріали з погрозами на адресу президента Віктора Януковича. Пан Шинкаренко звинувачення СБУ відкидає, а експерти вважають, що подібні дії спецслужби можуть бути "початком тиску на незалежний інтернет", пише "Коммерсантъ-Україна".

У п`ятницю прес-центр СБУ оприлюднив інформацію про те, що "під час проведення оперативно-розшукових заходів СБУ одержала інформацію щодо розміщення на сайті матеріалів, які містили загрози на адресу президента України". Було встановлено, що їх автором є громадянин України Олег Шинкаренко. "Враховуючи те, що в його діях містилися окремі ознаки злочину, передбаченого ст. 346 "загроза або насильство щодо державного або громадського діяча" Кримінального кодексу України, матеріали документування направлено в органи прокуратури", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Стурбованість СБУ викликали записи пана Шинкаренка в його блозі, розміщеному на сайті LiveJournal.com, який більш відомий як “живий журнал". Загрозою Віктору Януковичу в СБУ визнали передрук статті про українського президента з російського гумористичного сайту "Луркмор", до якої Олег Шинкаренко поставив тег "убити Януковича", а також відео з інцидентом, що трапився в травні цього року, коли під час покладання квітів до пам`ятника в парку Слави на президента поривом вітру кинуло вінок.

У п`ятницю Олег Шинкаренко отримав повістку в прокуратуру, де після допиту йому запропонували написати розписку про те, що він відмовиться від розміщення подібних матеріалів в своєму блозі. Розписку Олег Шинкаренко написав, але висловив незадоволення діями СБУ: "Якщо набрати в пошукачі Google фразу `убити Януковича`, з`являться тисячі результатів. Проте СБУ не спадає на думку переслідувати всіх, хто набрав у себе на сайті це поєднання слів". За словами блогера, "для того, щоб знайти тих, хто реально хоче вбити президента, треба працювати, проте в СБУ не хочуть цього робити. Їм легше сидіти перед комп`ютером і клацати мишкою. У той час коли не розкриті справи про вбивство Георгія Гонгадзе і отруєння Віктора Ющенка, Служба безпеки займається тим, що переслідує блогерів".

Позицію пана Шинкаренко підтримують експерти. "Дії СБУ є недружніми по відношенню до блогерів і можуть бути частиною тиску на свободу в інтернеті", - вважає член комітету Верховної ради з питань свободи слова, народний депутат Андрій Шевченко (БЮТ). На його думку, звинувачення пана Шинкаренка в злочині, передбаченому ст. 346, з юридичної точки зору неправомірне: "Для того, щоб звинувачувати його в погрозі кому-небудь, треба, щоб цей хтось хоч би знав про таку погрозу. А президент, наскільки я розумію, з блогом Олега Шинкаренка не знайомий, так що ніяких погроз він не одержував. СБУ вийшла за межі своїх повноважень. Коли реальна робота не ведеться, СБУ починає займатися ось такими роздутими справами".

Втім, в СБУ вважають інакше. "Якщо його (Олега Шинкаренка) вирішили опитати щодо того, що він мав на увазі під цими висловами, то він, як законопокірний громадянин, повинен прийти і розповісти, чи дійсно це був жарт чи ні. Вони повинні це з`ясувати, це їх робота", - заявила прес-секретар СБУ Марина Остапенко.