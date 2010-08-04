СБУ «узяла» начальника Скадовського морпорту на хабарі в півмільйона

Херсон. 4 серпня. УНИАН. Співробітники Управління СБУ в Херсонській області 3 серпня затримали начальника Державного підприємства “Скадовський морський торговельний порт” (СМТП), який вимагав у місцевого підприємця хабар в розмірі 0,5 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в області Володимир СЛЮСАРЕНКО, встановлено, що посадовець вимагав ці кошти у директора комерційної фірми, що займається екскурсійними перевезеннями пасажирів на суднах прибережного плавання, за дозвіл на таку діяльність на одному з маршрутів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у службовому приміщенні порту під час одержання ним частини хабара.

За матеріалами СБУ прокуратурою області стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 (одержання хабара у особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Відносно затриманого обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Слідство триває.