Прикордонники затримали чотирьох нелегалів з Грузії та Вірменії

Учора на Львівщині затримали дві групи нелегалів з Грузії та Вірменії.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, грузинів виявив неподалік від одного із санаторіїв наряд відділу прикордонної служби «Грушів». Як з’ясувалося, іноземці використовували оздоровницю як орієнтир. Під час подорожі вони намагалися залишатися непоміченими і попередню ніч провели у лісопосадці. У нелегалів були роздруківки з Інтернету карт України, Польщі та Німеччини.

Інші нелегали хотіли потрапити в Польщу. Двох вірменів за 400 метрів від державного рубежу перепинив близько першої години ночі наряд відділу прикордонної служби «Краківець».