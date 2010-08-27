Суд виніс вирок міліціянтові за смертельне побиття затриманого

Суд засудив до дев`яти років ув’язнення колишнього працівника міліції за побиття влітку минулого року в Євпаторії затриманого місцевого жителя, який помер від побоїв.

«Потерпілий помер у себе вдома після кількох годин перебування в Євпаторійському райвідділі міліції, де інспектор чергової частини бив затриманого і знущався з нього», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Залізничний районний суд Сімферополя визнав міліціонера винним у скоєнні злочинів, передбачених статтями «перевищення службових повноважень» і «навмисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілого» Кримінального кодексу України.

Суд призначив колишньому міліціонеру строк і прийняв рішення позбавити його права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки і звання «лейтенанта міліції».