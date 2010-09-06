У Кременчуці невідомий скоїв уже 8 нічних підпалів автомобілів

У Кременчуці Полтавської області зростає кількість підпалених автомобілів: за тиждень знищено вже 8 машин.

Як повідомили УНІАН у міському Управлінні МНС, у ніч на 6 вересня невідомий знову підпалив автомобіль. Пожежа сталася о 03.48 по вулиці Котляревського (район 3 міськлікарні). Згорів автомобіль «BMW» (2006 року випуску), який стояв у дворі житлового будинку.

«Пошкодження схожі як і в попередніх випадках підпалу, що сталися минулого тижня, - згорів двигун і салон», - сказали в Управлінні МНС.

Міліція веде пошук палія.