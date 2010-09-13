СБУ викрила незаконне виробництво вугілля на Полтавщині

09:59, 13 вересня 2010
Право
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Виробництво існувало кілька років

Співробітники Полтавського обласного Управління СБУ виявили і припинили протиправну господарську діяльність приватного підприємця, який упродовж кількох років здійснював виробництво і реалізацію за кордон деревного вугілля, не маючи на це дозвільних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління СБУ, для виробництва лісового деревного вугілля підприємець використовував півтора десятки саморобних котлів. Випалювали деревне вугілля впродовж півдоби, стільки ж часу давали на його поступове охолоджування. За попередніми даними, з однієї заправки зазвичай виходило до 50 мішків продукції.

Підпільне «підприємство» розташовувалося безпосередньо в лісосмузі й могло стати причиною виникнення лісової пожежі.

В даний час правоохоронні органи проводять подальшу перевірку цього факту протиправної господарської діяльності, за результатами якої буде ухвалено рішення про залучення винних до відповідальності згідно із законодавством.

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