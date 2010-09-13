АУБ і 10 банків подали судовий позов до НБУ

Асоціація українських банків (АУБ) і 10 комерційних банків подали позов до Національного банку України (НБУ).

Про це УНІАН повідомили в АУБ.

«Асоціація українських банків продовжує активні дії щодо скасування постанови НБУ від 9 червня 2010 р. №273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», як такої, що порушує права середніх і малих банків. Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували і подали до Окружного адміністративного суду м. Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремих пунктів вищезазначеної постанови НБУ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №273 від 6 липня 2010 р., серед іншого, зобов`язав банки до 1 січня 2012 р. збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижче від вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності постанови №273, тобто на 16 липня 2010 р.

В АУБ вважають вищезгаданий документ таким, «що порушує права групи середніх і малих банків».

За словами Президента АУБ Олександра СУГОНЯКА, даною постановою Нацбанк застосував адміністративні методи управління, які не відповідають міжнародним стандартам.