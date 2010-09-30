Державну виконавчу службу Полтавської області очолив Качмар

09:21, 30 вересня 2010
Право
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У ДВС працює з 2003 року

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про призначення Василя КАЧМАРА заступником начальника Головного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої служби (ДВС) у Полтавській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

В.КАЧМАР закінчив Львівський юридичний інститут МВС України за спеціальністю правознавство, юрист. З 2003 року працював на різних посадах у відділах ДВС Львівської, Київської областей та м.Києва.

До призначення начальником відділу державної виконавчої служби у Полтавській області В.КАЧМАР очолював відділ ДВС Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві.

*** Згідно із законом «Про державну виконавчу службу» завданням ДВС є примусове виконання рішень судів. Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснює керівництво органами державної виконавчої служби.

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