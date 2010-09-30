На Вінниччині порушено справу проти чотирьох міліціонерів

Прокуратура Вінницької області за матеріалами відділу внутрішньої безпеки Управління МВС України в області порушила кримінальну справу проти чотирьох працівників міліції, які викрали автомобіль, його власника і вимагали гроші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, правоохоронці, перевищуючи надані їм законом повноваження, необґрунтовано затримали та безпідставно позбавили волі водія автомобіля «Хюндай», звинувативши його у незаконному придбанні транспортного засобу, із застосуванням насильства заволоділи його автомобілем, вимагали від нього 15 тис. доларів США. При отриманні ними від батька заручника 4,3 тис. доларів США і 50,3 тис. грн. всі четверо були затримані.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Водночас, як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затримані працюють у карному розшуку міліції в Донецькій області. Слідство у справі триває.