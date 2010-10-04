Мін’юст приводитиме законодавство у відповідність із Конституцією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення Міністерству юстиції підготувати проекти документів щодо приведення законодавства у відповідність із Конституцією 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«1 жовтня Конституційний Суд України прийняв рішення, згідно з яким з того ж дня відновлюється дія Конституції, прийнятої в 1996 році. У зв’язку з цим уряд повинен невідкладно зробити та прийняти зміни до законодавства та нормативних актів, що витікають з цього факту», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Міністерство юстиції повинно напрацювати відповідний проект документів і по мірі готовності цих документів подавати на розгляд уряду.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня, Конституційний Суд ухвалив рішення про відміну політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення. Цей закон передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.