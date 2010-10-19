Затримано начальника відділу одного з райвідділів міліції

У Тернопільській області під час одержання хабара було затримано начальника слідчого відділу одного з райвідділів міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, працівник міліції при розслідуванні кримінальної справи за фактом крадіжки тракторних гусениць зі складу підприємства вимагав від підозрюваного у скоєнні злочину 300 доларів США. Хоча вартість вкраденого була в кілька разів меншою, підозрюваний приніс до райвідділу 400 грн. і 260 доларів США. Як тільки слідчий одержав кошти, його було затримано.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України.