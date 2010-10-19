Суд штрафанув підприємство на 1,7 млн. грн. за забруднення землі

Господарський суд Харківської області виніс рішення про стягнення з ТОВ Фірма «Союз» 1,744 млн. грн. за забруднення земельної ділянки нафтопродуктами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції Харківської області.

Повідомляється, що державна екологічна інспекція в Харківській області навесні 2009 року здійснила планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на земельній ділянці в Харкові по вул. Жовтневої Революції, де розташована автостоянка і приміщення для її охорони ТОВ Фірма «Союз».

Під час перевірки інспектори зафіксували, що земельна ділянка автостоянки не має твердого покриття, яке має запобігати попаданню нафтопродуктів у грунт. Фахівці інструментально-лабораторного контролю, які здійснили відбір проб, зафіксували забруднення земельної ділянки площею 2988 кв.м.

Таким чином, були зафіксовані порушення ст.ст. 20, 26-29 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 39 Закону України «Про екологічну експертизу», і за допомогою Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням земельних ресурсів, держекоінспектори розрахували грошовий еквівалент шкоди, завданої державі - 1,744 млн. грн.

Після відмови ТОВ Фірма «Союз» добровільно відшкодувати заподіяну шкоду Держекоінспекція звернулася з позовом до Господарського суду Харківської області, який виніс рішення про стягнення з підприємства зазначеної суми.