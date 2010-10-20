Шаповал не фінансуватиме вибори до рішеня КС

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що ЦВК не розглядатиме питання фінансування виборчої кампанії з виборів до Верховної Ради, поки Конституційний суд не винесе рішення за результатами розгляду подання Центвиборчкому про тлумачення норми Конституції щодо строку повноважень парламенту, на основі якого визначатиметься дата проведення парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ повідомив сьогодні журналістам після засідання ЦВК.

«Я особисто звертатись (до Кабміну щодо внесення змін до Держбюджету-2010 для фінансування виборів – УНІАН) не буду у зв’язку з тим, що я не уповноважений це робити. Ми дочекаємося від КС рішення, очевидно, такого, знаєте, всеохоплюючого, глибокого, по справжньому інтелектуального, і тоді ми будемо діяти», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Водночас заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА повідомив журналістам, що доручив відповідним структурам Центральної виборчої комісії підготувати розрахунки коштів, необхідних для фінансування виборчої кампанії.

За словами А.МАГЕРИ, відповідні розрахунки також має зробити і Міністерство фінансів для розробки законопроекту про внесення змін до Державного бюджету на 2010 рік, оскільки виборча кампанія у разі призначення виборів на 27 березня 2011 року припадає на два фінансові роки – 2010-2011 роки.

Заступник голови ЦВК нагадав, що відповідний законопроект повинен бути внесений до Верховної Ради за ініціативою уряду.