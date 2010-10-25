Паспортні столи скоротили строки видачі паспортів
17:48, 25 жовтня 2010Право
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Щоб громадяни змогли проголосувати
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ зобов’язав паспортні столи скоротити термін видачі паспортів громадянам, щоб вони змогли проголосувати 31 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на нараді з керівниками регіональних управлінь міліції.
За словами А.МОГИЛЬОВА, на сьогодні в регіони вже відвантажено 184 тис. бланків паспортів, у найближчі дні планується відвантажити ще 100 тис.
Крім того, у день голосування паспортні столи також повинні працювати, щоб громадяни, які не встигли отримати паспорти, змогли скористатися такою можливістю.
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