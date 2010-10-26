Вісім партій створюють Комітет захисту голосів виборців

Опозиційні партії ”Батьківщина”, ”Громадянська позиція”, ”За Україну!”, Партія захисників Вітчизни, ”Реформи і порядок”, ”Свобода”, Українська народна партія, ”Українська платформа” заявили про створення Комітету захисту голосів виборців ”Стоп фальсифікації!”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії ”За Україну!”.

”Кампанія з виборів до місцевих рад, що триває в Україні, засвідчила, що влада створює серйозні перешкоди на шляху вільного волевиявлення громадян. Ставка робиться на маніпуляції і фальсифікації”, - йдеться у спільній заяві політичних партій-членів Комітету ”Стоп фальсифікації!”.

Головними завданнями комітету стануть моніторинг виборчого процесу, збирання й систематизація інформації про виборчі махінації і фальсифікації, що застосовуються владою по всій країні, донесення інформації про ці фальсифікації до української та міжнародної спільноти, координація дій у день голосування з метою забезпечення чесного підрахунку голосів, спільні дії, у тому числі акції протесту, для захисту волевиявлення виборців.

Головування у комітеті здійснюватиметься представниками партій почергово, а рішення прийматимуться шляхом загальної згоди учасників. Такі ж спільні комітети також будуть утворені на рівні областей, міст та районів.

”Ми відкриті для приєднання політичних партій, громадських організацій та активістів на всіх рівнях. Виборчі махінації мають бути зупинені. Влада, обрана злочинним шляхом, не може бути легітимною. Владу мають обирати не ті, хто рахує голоси, а ті, хто голосує – український народ”, - наголошується у заяві.