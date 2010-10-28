Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає припинити переслідування правозахисників

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) вимагає припинити переслідування правозахисників.

Про це УНІАН повідомили у Гельсінській спілці.

Правозахисники стурбовані різким збільшенням неправомірних дій проти них та громадських активістів. Вони зазначають, що кількість таких випадків за останні шість місяців значно перевищила їхню кількість за попередні п’ять років.

УГСПЛ повідомляє, що неодноразово отримувала свідчення про те, що працівники СБУ чи міліції проводять негласні зустрічі з громадськими активістами, метою яких є не тільки збір інформації, а й залякування чи переконання не вчиняти протестних дій. Зокрема, працівники міліції просять підписати документ, котрий попереджає про кримінальну відповідальність за незаконні дії під час проведення мирного зібрання. Такі профілактичні бесіди часто мають мету залякати організаторів заходів з метою, щоби вони відмовилися від своєї діяльності, вважають правозахисники.

Крім того, вони відзначають численні випадки залучення адміністрації вищих навчальних закладів для тиску на молодіжних активістів з метою спонукати їх відмовитися від своєї діяльності. “Усі ці випадки, хоча і не пов’язані між собою, викликають стурбованість та свідчать, що діяльність правозахисників та громадських активістів стає дедалі небезпечною. У таких умовах влада повинна здійснити належні кроки, щоб зупинити наступ на права правозахисників», - зазначають у спілці.

У зв’язку з цими подіями Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає від Президента України забезпечити неухильне виконання державою Декларації ООН щодо прав та обов’язків осіб, груп та органів суспільства, що покликані захищати та допомагати у реалізації загальновизнаних прав людини та основоположних свобод.

Від МВС та прокуратури правозахисники вимагають негайно припинити переслідування Вінницької правозахисної групи та її координатора Дмитра ГРОЙСМАНА, повернення всіх предметів і документів, вилучених під час обшуку, закриття кримінальної справи та покарання осіб, винних у проведенні незаконного обшуку та виїмки в офісі правозахисної організації. Крім того, правозахисники вимагають завершити кримінальне розслідування та передати справу до суду щодо побиття Дементія БІЛОГО, зупинити переслідування Андрія ФЕДОСОВА та Всеукраїнської громадської організації інвалідів-користувачів психіатричної допомоги „Юзер”, а також належно розслідувати усі випадки погроз на їхню адресу. “Ми звертаємося до міжнародного співтовариства, міжнародних організацій та іноземних посольств з проханням вплинути на політику України з метою припинення переслідування правозахисників за їхню діяльність”, - підкреслили правозахисники.