Впродовж місяця ДАЇ перевірятиме колег з міліції

В Україні впродовж листопада відповідні групи апарату Державтоінспекції, служби внутрішньої безпеки, інспекції з особового складу МВС документуватимуть всі виявлені порушення Правил дорожнього руху, допущені правоохоронцями, у тому числі, співробітниками ДАІ.

Про повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту ДАІ, пославшись на відповідне розпорядження керівництва МВС України.

Начальник Департаменту Валерій ЛОЗОВИЙ запевнив, що в ході перевірки не робитимуться винятки, навіть якщо порушник - колега високого рангу.

Зокрема, щоденно перед виходом на лінію командири підрозділів ДАІ перевірятимуть у автоінспекторів наявність документів, що необхідні для керування службовим, а також власним автотранспортом. При виявлені найменших відхилень від встановленого порядку винних відсторонятимуть від керування та вживатимуть заходів дисциплінарного впливу.

Також порушників ПДР притягатимуть до адміністративної відповідальності на загальних підставах. А коли співробітник міліції буде затриманий за керування транспортом у нетверезому стані, то його чекає звільнення з органів внутрішніх справ.