12 листопада суд розпочне розгляд справи про смерть студента Індила в приміщенні Шевченківського РУВС Києва

12 листопада суд розпочне розгляд справи про смерть студента Ігоря Індила в приміщенні Шевченківського РУВС Києва.

Про це пише газета «Сегодня».

На лаві підсудних – дільничний Сергій ПРИХОДЬКО і черговий Сергій КОВАЛЕНКО. Їм пред`явлені звинувачення за статтями Кримінального кодексу України «Перевищення влади» і «Службова недбалість» (покарання — від штрафу в 850 грн. до 8 років ув`язнення).

Як розповіла газеті матір Ігоря Людмила ІНДИЛО, розглядати справу планують у Шевченківському суді столиці. «Але ми подали клопотання про слухання справи в іншому суді, побоюючись, що хтось із представників районної влади може вплинути на суддів у прийнятті рішення, – розповів адвокат Олександр ЗАРУЦЬКИЙ, котрий захищає інтереси Л.ІНДИЛО. – У п`ятницю буде попереднє слухання, на якому вирішать: повертати чи ні справа в прокуратуру. Вважаємо, що вона ще не розслідувана, є багато незрозумілого: механізм отримання смертельної травми та інших тілесних ушкоджень».

«І.Індила ніхто з наших працівників не бив, – у свою чергу стверджує начальник прес-служби столичного главку Володимир ПОЛІЩУК. – Начальника райуправління Петра МІРОШНІЧЕНКА днями ми проводили на пенсію. Він втомився, але не йшов під час розслідування, щоб це не розцінювалося як відхід назад».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що студент помер внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва.

У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.