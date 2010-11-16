У центрі Чернівців виявлено підпільне казино

Співробітники податкової міліції та СБУ викрили у Чернівцях підпільне казино, що працювало в одному з розважальних комплексів у центрі міста, який належить приватному підприємцеві - депутату місцевої ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника управління податкової міліції ДПА у Чернівецькій області Іван КОЛІЩУК.

За його словами, під час нічної перевірки було задокументовано контрольну гру на дев’яти гральних столах, які обслуговували дев’ять круп’є, касир та адміністратор. Було виявлено та вилучено понад 2 тис. дол., понад 800 євро, 45 тис. грн., понад 3200 фішок загальною номінальною вартістю 194 тис. грн., а також 9 гральних столів, сервер, комп’ютерну техніку, алкогольні напої відомих світових брендів, лотерейні квитки, «чорну» бухгалтерію та особові медичні картки не облікованого персоналу.

Крім цього, у касі казино виявили понад 70 тис. грн. неоприбуткованої готівки. Загальна вартість вилученого склала 1 млн. 250 тис. грн.

Наразі за даним фактом триває перевірка. Попередньо до власників закладу будуть застосовані фінансові санкції. За словами І.КОЛІЩУКА, це може бути штраф у розмірі до 7 млн. грн. або ж позбавлення волі на термін до 10 років. Кримінальну справу поки не порушували.

За інформацією, отриманою УНІАН з неофіційних джерел, приміщення, у якому виявлено підпільне казино, належить депутату міської ради від БЮТ, але вже тривалий час було в оренді в іншого підприємця.