Податківці легалізували працю понад 11 тисяч кримчан

Співробітники податкової служби Криму з початку цього року легалізували працю понад 11,1 тис. найнятих робітників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму.

Сума виплаченого фізичними особами доходу становила більше 12,3 млн. грн., сума сплаченого до бюджету податку на доходи фізосіб - 1,7 млн. грн.

Відповідно до статей 172-175 Кримінального кодексу України за порушення норм законодавства про працю передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За результатами перевірок підрозділів податкової міліції в правоохоронні органи направлено 78 матеріалів про порушення трудового законодавства. В ході розгляду таких матеріалів порушено 13 кримінальних справ.