Індійський суд заарештував 4 моряків-українців

Чотирьох українських моряків з судна Dynamic Striker, затриманого ВМС Індії, заарештовано судом міста Мумбаї до 2 грудня, їм висунуто серйозні звинувачення, повідомляє Газету.Ru з посиланням на редактора «Морського бюлетеня» Михайла ВОЙТЕНКА.

«Заарештовані капітан, старший помічник, старший механік і, ймовірно, боцман. Їм висунуто звинувачення одразу за кількома статтями кримінального кодексу Індії», – повідомив М.ВОЙТЕНКО. За його даними, моряків звинувачують у злочинній змові і груповому злочині, у перешкоджанні правоохоронним органам, а також у діях, які загрожували життю і безпеці інших людей, насильстві щодо представника влади.

Ще одна стаття – злочинне порушення зобов`язань перед працедавцем. «Дивна тому, що якщо це так, то означає, що судновласник відхрестився від моряків», – уточнює М.ВОЙТЕНКО.

Екіпаж Dynamic Striker – 22 особи, громадяни Росії і України. У вівторок ВМС Індії змушені були відкрити попереджувальний вогонь, щоб затримати балкер (судно для перевезення насипних вантажів), який без дозволу залишив порт Мумбаї. На пошуки і перехоплення судна були кинуті літаки, вертольоти і кораблі, влада оповістила про утікача усіх рибалок. Коли балкер знайшли, з ним спробували зв`язатися, проте судно на запити не відповідало. Індійським військовим довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. Балкер з вантажем вугілля на суму 1,7 млн. дол. прибув до порту Мумбаї 28 жовтня з Хорватії.