Україна та Європа боротимуться з сексуальним насиллям проти дітей

Міністерство юстиції України отримало запрошення взяти участь у заході, присвяченому започаткуванню загальноєвропейської кампанії з припинення сексуального насильства щодо дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, головною подією оголошеного заходу, що триватиме до 2 грудня у Римі, стане підписання та депонування країнами-учасниками низки Конвенцій Ради Європи у сфері попередження та боротьби проти сексуального насильства щодо дітей.

Зокрема, Україна планує депонувати ратифікаційні грамоти Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що вказану конвенцію було ратифіковано Верховною Радою 21 вересня 2010 року.

У ході заходу передбачаються також фахові дискусії та консультації стосовно питань допомоги дітям-жертвам сексуального насильства, запобігання та повідомлення про сексуальне насильство по відношенню до дітей тощо. За наслідками робочих зустрічей будуть вироблені рішення щодо наступних кроків у сфері боротьби з цим небезпечним явищем.