Порушено кримінальну справу щодо посадовців хлібокомбінату

Слідчим відділом прокуратури Сумської області порушена і розслідується кримінальна справа стосовно службових осіб ВАТ «Сумський хлібокомбінат» за фактом доведення підприємства до банкрутства та зловживання службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією слідчого в особливо важливих справах прокуратури Сумської області Володимира КОВТУНА, у жовтні 2008 року службові особи ВАТ склали фіктивний протокол зборів акціонерів, до якого внесли відверто неправдиві відомості щодо проведення зібрання, участі у ньому голови правління, кількості акцій, якими він володіє, і присутності на зборах акціонерів, які мають відповідно до статуту товариства більше 60% голосів.

На підставі цього протоколу було складено нову редакцію статуту товариства, до державного реєстру юридичних та фізичних осіб внесені зміни щодо місця реєстрації ВАТ, прізвищ осіб, які мають право вчиняти юридично значимі дії від імені юридичної особи без довіреності.

З метою доведення товариства до банкрутства його службові особи уклали завідомо невигідні для підприємства угоди, створивши борг перед кредиторами у розмірі 24,4 млн. грн., а потім самостійно звернулись до Господарського суду Дніпропетровської області про порушення процедури банкрутства.

З метою забезпечення відшкодування збитків на майно ВАТ «Сумський хлібокомбінат», а також на майно, що незаконно передано іншим юридичним особам, накладено арешт.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Сумської області Олександр МУХА, днями рішенням Господарського суду Дніпропетровської області процедура банкрутства підприємства призупинена, оскільки до суду були подані неправдиві дані.

«Слідством у справі проведено ряд обшуків за межами Сумської області - в основному, на Дніпропетровщині. Але офіси, що перевірялися, в основному порожні, адже це, як виявилося, були фіктивні фірми. Крім того, ми встановлюємо і місцезнаходження арбітражного керуючого, але знайти його поки що не можемо», - сказав О.МУХА.

Службовим особам ВАТ інкримінуються злочини, що кваліфікуються ч. 2 ст. 219 і 364 Кримінального кодексу України.