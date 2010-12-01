В Одесі затримано екс-голову райадміністрації

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом хабарництва стосовно екс-голови Суворовської райадміністрації Одеси Наталії МОСТОВСЬКИХ і начальника Управління житлово-комунального господарства Суворовського району.

Про це повідомили УНІАН у прокуратурі області, уточнивши, що «голову райадміністрації затримали увечері 8 листопада за отримання хабара у розмірі 1 тис. дол. США через підлеглу – начальника Управління ЖКГ. Гроші чиновниця вимагала і одержала від одесита за видачу клопотання на проведення реконструкції його садового будинку».

23 листопада Н.МОСТОВСЬКИХ була звільнена з посади голови Суворовської райадміністрації на період слідства.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.