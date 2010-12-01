Генпрокуратура повернула ”Київміськбуду” чотири підприємства

Генеральна прокуратура України визнала незаконною реєстрацію додаткових емісій акцій чотирьох підприємств, що входять до акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», і повернула компанії корпоративні права на них.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, було перевірено законність реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, її територіальним управлінням у місті Києві додаткових емісій акцій підприємств, які входять до АТХК «Київміськбуд». Встановлено, що реєстрація додаткових випусків акцій товариств «Домобудівний комбінат №4», «Київоздоббуд», «Будмеханізація», «Трест «Київміськбуд №3» проведена з порушенням законодавства. Внаслідок цього істотно зменшилася частка холдингу в цих підприємствах.

З метою захисту інтересів територіальної громади міста Києва голові комісії на свідоцтва про реєстрацію додаткових емісій вказаних товариств принесено протести, які розглянуто та задоволено, незаконні свідоцтва скасовані.

Холдингу, власником 80 % акцій якого є Київська міська рада, повернуто корпоративні права на вказані підприємства.