Підприємці готують подання до КС

Юристи громадянського руху «Спільна справа» підготували подання до Конституційного Суду України щодо неконституційності процедури прийняття Податкового кодексу Верховною Радою України.

Про це заявив генеральний координатор «Спільної справи» Олександр ДАНИЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності.

«Ми вже звернулися до представників парламентської опозиції з проханням невідкладно забезпечити необхідні 45 підписів народних депутатів під цим поданням до КСУ», - повідомив О.ДАНИЛЮК.

У проекті подання «Спільна справа» посилається на низку порушень, допущених при прийнятті Податкового кодексу. Зокрема, ч.3 ст. 84 Конституції України, якою закріплений порядок особистого голосування кожного народного депутата. Тоді як за кодекс голосувало близько сотні народних депутатів, які використовували картки своїх колег, чим незаконно забезпечили позитивний результат голосування.

“Практика голосування одного народного депутата України за іншого не має юридичних підстав. Відповідно до частини першої статті 152 Конституції України порушення встановленої Конституцією України процедури розгляду чи ухвалення законів та інших правових актів є підставою для визнання їх неконституційними», - роз’яснив юридичну складову питання О.ДАНИЛЮК.

За його словами, відповідне подання надійде до КСУ у найближчі дні.

Як повідомлялося, ряд підприємців створили громадянський рух ”Спільна справа” і заявили, що домагатимуться визнання Податкового кодексу неконституційним.