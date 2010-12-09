Новим прокурором Київської області призначено Михайла Вітязя

Новим прокурором Київської області призначено Михайла ВИТЯЗЯ.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, завтра генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА представить працівникам прокуратури Київської області нового прокурора замість звільненого з посади Олександра ГАРДЕЦЬКОГО.

За даними джерела, новим прокурором столичного регіону стане прокурор Подільського району Києва Михайло ВІТЯЗЬ.

При цьому співрозмовник агентства зауважив, що, за попередніми даними, О.ГАРДЕЦЬКОГО буде переведено на роботу в центральний апарат Генпрокуратури, зокрема, у підпорядкування заступнику генпрокурора Євгену БЛАЖІВСЬКОМУ, який курує, зокрема, оперативно-розшукову діяльність та діяльність спецпідрозділів.