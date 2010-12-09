Громадські організації висловлюють обурення діями Могильова

Представники громадських організацій України висловлюють обурення діями міністра внутрішніх справи Анатолія МОГИЛЬОВА, який проігнорував участь у слуханнях «Про дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», організованих Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з громадськими організаціями 1 грудня.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, розміщеному на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини. Станом на 8 грудня звернення підписали більше 50 громадян та організацій.

Як зазначається у зверненні, «у ситуації наростання негативних тенденцій у діяльності української міліції протягом 2010 року, які пов`язані як з політизацією діяльності ОВС, примушуванням працівників обслуговувати політичні замовлення, так і з недолугими кадровими призначеннями, формуванням системи орієнтації на формальні показники, відкритою корупцією, неефективним управлінням та нецільовим використанням коштів, брутальними порушеннями прав людини та прав працівників міліції, А.МОГИЛЬОВ всіма можливостями уникає від спілкування як з громадськістю, потерпілими від катувань в міліції, так і народними депутатами України».

Як зазначають автори звернення, МВС робило все можливе для перешкоджання проведенню цих слухань і добилося їхнього перенесення з 11 листопада на 1 грудня, нібито у зв`язку із відсутністю міністра, який був запрошений особисто. 1 грудня, вже під час слухань, учасників було повідомлено знову про його відсутність у зв`язку із закордонним відрядженням. «Таким чином, поїздка за кордон є більш важливою, ніж участь у планових слуханнях, на яких піднімалися головні питання в діяльності міліції», - сказано у зверненні.

Його автори нагадують, що А.МОГИЛЬОВ неодноразово ігнорував вказівки Президента, «як то було із проведенням ретельного розслідування справи Ігоря Індила або з руйнуванням системи моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС». «Для всіх нас стало показовим, що саме під час проведення слухань, і, можливо, доповіді Василя ФАРИННИКА про надбання нового міліцейського керівництва у сфері дотримання прав і свобод громадян, у місті Миколаїв спецпідрозділ «Беркут» розганяв мирну акцію протесту місцевих жителів, які зібрались біля УМВС України у Миколаївський області з метою висловити своє невдоволення свавіллям і корумпованістю місцевих правоохоронців», - йдеться у зверненні.

Представники громадськості заявляють, що жоден з делегованих на слухання посадових осіб міліції навіть не ознайомився з експозицією про випадки катування затриманих у міліції, яку підготували родичі потерпілих і поставили в холі приміщення, де проходили слухання.

«Можемо констатувати, що міліція у черговий раз не почула вимог суспільства через своє небажання їх чути. Слухання були перетворені у трибуну для доповідей представників владних структур і їхніх запевнень про бажання співпрацювати з громадськістю, у той час коли понад десять представників громадських організацій були позбавлені можливості виступити, незважаючи на те, що їх доповіді планувались програмою слухань», - сказано у зверненні.